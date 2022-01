Prefeitura do Rio diminui tempo de isolamento para quem estiver com Covid-19

Ao invés de dez dias, a quarentena será de sete dias; quem estiver assintomático poderá ficar ainda menos tempo, apenas cinco dias

Fernando Frazão/Agência Brasil Rio de Janeiro cancelou o Carnaval de rua por temor da variante ômicron



A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro publicou uma resolução nesta quarta, 5, que reduz o tempo de quarentena para quem testar positivo para Covid-19 de dez dias para sete, contados a partir do diagnóstico positivo, seja de um teste RT-PCR ou de um teste de antígeno, independente de quando ocorreu a manifestação dos sintomas. Em caso de pacientes assintomáticos, o médico poderá indicar um período ainda menor, de cinco dias, desde que a pessoa se comprometa a usar máscaras de forma ‘contínua e rigorosa’ durante os sete dias e avaliar ‘o perfil de contato com outras pessoas fora do isolamento’. Para sair da quarentena, a pessoas deverá obrigatoriamente estar sem sintomas. Quem teve contato com a pessoa que testou positivo deverá ser examinado também. Em outros pontos, a resolução determina que funcionários, colaboradores e acompanhantes sem a dose de reforço estarão proibidos de circular nas unidades de saúde e que todos os profissionais de saúde poderão preencher a solicitação de testagem, mesmo sem realização de consulta médica, e a realização do teste antígeno deve ser desburocratizado ao máximo.