Prefeitura do Rio proíbe uso de caixas de som em praias

Guarda municipal pode recolher os equipamentos em caso de descumprimento da regra

BRUNO MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO -21/08/2021 - 12:38 Caixas de som poderão ser recolhidas pela Guarda Municipal



A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso de caixas de som nas praias da cidade. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município nesta terça-feira, 26. O texto proíbe “a utilização de equipamento destinado à amplificação de som, com exceção daqueles destinados à promoção de atividades desportivas ou de lazer, devidamente autorizadas pelo Poder Executivo”. A fiscalização será feita pela Guarda Municipal. Em caso de descumprimento da regra, as caixas de som podem ser recolhidas pelos agentes, que deverão emitir um “termo de retenção de equipamento sonoro”. Nesta terça-feira, a prefeitura também publicou a revogação do decreto que previa a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 no Rio. A administração municipal considerou a queda do número de casos leves, casos graves e óbitos pela doença e suspendeu a exigência do comprovante de imunização, exigido desde 14 de setembro de 2021.