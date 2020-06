Prefeitura do Rio de Janeiro encerra bloqueios em dez bairros da cidade

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO No Méier, logo cedo já se via o aumento na circulação de pessoas e de veículos na via que é uma das mais movimentadas da zona norte



A Prefeitura do Rio de Janeiro encerrou pontos de bloqueios em ruas de dez bairros das zonas norte e oeste da cidade, que começaram no mês passado. Com o desbloqueio foram liberados para a passagem de veículos e movimento de pedestres pontos da Avenida Edgard Romero, no trecho de descida do viaduto Negrão de Lima até a altura da Escola Municipal Carmela Dutra, em Madureira, e da Rua Felipe Cardoso, no entorno do Terminal do BRT, em Santa Cruz.

Nesta sexta-feira (19), foram desbloqueados mais oito pontos na área da Praça Nossa Senhora do Amparo, em Cascadura; na Rua Dias da Cruz, no Méier; na Praça Saens Peña, na Tijuca; na Orla de Guaratiba; na Avenida Santa Cruz, em Realengo, na Avenida Nélson Cardoso, na Taquara; no centro comercial da Freguesia; e no Largo do Verdun, no Grajaú.

Em Madureira, o fim do bloqueio vai facilitar o acesso ao Mercadão, centro de comércio popular reaberto na terça-feira (16). O polo comercial estava fechado desde março. No Méier, logo cedo já se via o aumento na circulação de pessoas e de veículos na via que é uma das mais movimentadas da zona norte.

*Com informações da Agência Brasil