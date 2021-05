Prêmio Comunique-se volta em 2021 com edição virtual; veja como votar

Considerada como o ‘Oscar do jornalismo brasileiro’, premiação está confirmada para 16 de novembro

Reprodução Prêmio Comunique-se retorna em 2021 com edição virtual



O Prêmio Comunique-se está de volta em 2021 em sua 18ª edição. Após uma pausa em 2020 pela pandemia de Covid-19, o evento pretende movimentar a imprensa brasileira. A principal novidade desta edição é que a premiação, confirmada para 16 de novembro e considerada como o “Oscar do jornalismo brasileiro”, será virtual e transmitida ao vivo pelo Youtube. Conduzida pelo CEO do grupo Comunique-se e idealizador do prêmio, Rodrigo Azevedo, a live de estreia aconteceu nesta quarta-feira, 12, dando início à votação dos profissionais de cada categoria. “Vamos reforçar os objetivos dos nossos prêmios, como, por exemplo, ajudar a valorizar o jornalismo e o marketing de influência”, comenta o executivo. Nas lives desta semana, a proposta é apresentar dicas de como os jornalistas podem ter sucesso na disputa e, por outro lado, mostrar as ações que precisam ser feitas para que os influenciadores digitais conquistem o Prêmio Influency.me neste ano, que terá lançamento nesta quinta-feira, 13.

O evento conta com o apoio do Grupo Jovem Pan, entre outros veículos de comunicação. A proposta é que jornalistas de todo o país e a comunidade de leitores do Portal Comunique-se sejam convidados para participar do primeiro turno de votação, disponível até 30 de maio. Não há bancada de jurados e tudo é decidido pelos próprios jornalistas. Os vencedores serão escolhidos pelo público em três turnos. A primeira etapa vai definir 10 indicados de cada categoria e subcategoria da premiação. Posteriormente, os nomes serão revelados pela organização da disputa, com o público sendo novamente convidado a votar na segunda fase, de onde serão escolhidos os três finalistas de cada categoria. Por fim, na terceira etapa, será escolhido um vencedor por categoria. Neste ano, os vencedores da última edição não concorrem à mesma categoria. Para participar basta clicar AQUI.

*Com informações da repórter Caterina Achutti