Prêmio da Mega-Sena acumula e deve chegar a R$ 53 milhões; veja números sorteados no concurso 2482

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Próximo sorteio da mega-sena será no sábado



O concurso 2482 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta, 19, e ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Os números que saíram foram 01 – 32 – 35 – 44 – 45 – 57. Com o resultado, o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado, 21, deve ter uma premiação acumulada de R$ 53 milhões. Segundo as Loterias Caixa, 52 pessoas acertaram a quina, e cada uma receberá R$82.539,97; já outros 5.101 sortudos marcaram uma quadra e levarão R$ 1.202,02. Para o concurso do próximo sábado, será permitido apostar até às 19h, uma hora antes do sorteio ocorrer, por meio das casas lotéricas ou do site especial do banco. Fazer uma aposta custa no mínimo R$ 4,50, por seis números, e no máximo R$ 22.522,50, para o máximo permitido de 15 números.