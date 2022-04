Prêmio do concurso 2471 da Mega-Sena acumula; confira números sorteados

Previsão é de que total pago chegue a R$ 70 milhões no próximo concurso, que será no sábado

André Lessa/Estadão Conteúdo Se nenhum brasileiro teve a sorte grande, 95 tiraram ao menos a quina



As Loterias Caixa realizaram nesta quarta, 13, o sorteio do concurso número 2471 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas (08-23-29-30-36-55), e o prêmio principal acumulou. Hoje, o pagamento seria de R$ 57.457.043,27; para o próximo, que será no sábado, 16, a previsão é de que R$ 70 milhões sejam pagos ao vencedor ou vencedores. Segundo a Caixa, 95 pessoas acertaram a quina, e cada uma levará um prêmio de R$52.849,61; outras 7.346 apostas marcaram uma quadra e cada uma receberá R$ 976,37. Para o concurso do próximo sábado, será permitido apostar até às 19h, uma hora antes do sorteio ocorrer, por meio das casas lotéricas ou do site especial do banco. Fazer uma aposta custa no mínimo R$ 4,50, por seis números, e no máximo R$ 22.522,50, para o máximo permitido de 15 números.