Presidente eleito do PT afirma que Lula é candidato do partido para 2026

Em entrevista à Jovem Pan News, Edinho Silva classificou o presidente da República como ‘maior liderança política da história do nosso país’

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com presidente do PT, Lula será candidato do partido em 2026



O Partido dos Trabalhadores (PT) defende a cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), alegando que o parlamentar cometeu “traição à pátria”. Em entrevista à Joven Pan News, o presidente do partido, Edinho Silva, explica que a acusação, formalizada em um novo pedido ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, afirma que Eduardo Bolsonaro, que reside nos Estados Unidos, tem articulado sanções internacionais contra o Brasil. Segundo o partido, o objetivo do deputado seria prejudicar o governo brasileiro para favorecer politicamente seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. “O que está em debate nesse momento é a questão da nossa autonomia, portanto, da nossa soberania enquanto país”, declarou Silva. Para ele, a ação de Eduardo Bolsonaro representa uma “posição de submissão” a interesses externos.

Edinho Silva declara que candidato do partido para 2026 é Lula

O presidente eleito do PT, Edinho Silva, afirmou de forma categórica que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, é o candidato da sigla para a eleição presidencial de 2026.

Questionado se Lula sairia fortalecido para a disputa de 2026 após sua postura em relação às recentes tensões comerciais e se ele seria o nome do partido para o pleito, Edinho Silva foi direto: “Nosso candidato é o presidente Lula, ninguém tenha dúvida disso”.

Edinho Silva complementou sua resposta elogiando a liderança do presidente, a quem classificou como “a maior liderança política da história do nosso país”. Ele avaliou que a maneira como Lula defendeu a soberania nacional em disputas recentes fortalece sua imagem.

“Eu penso que o presidente Lula, na minha avaliação, […] é a maior liderança política da história do nosso país. Claro que ele posicionou bem o Brasil nessa afronta que nós sofremos em relação à nossa soberania nacional. Ele posicionou bem o país”, afirmou o presidente eleito do PT.

Veja entrevista na íntegra:

*Reportagem produzida com auxílio de IA