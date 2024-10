Previsão de chuva volta a rondar São Paulo e maior parte do Brasil

No Nordeste, a previsão indica um aumento nas precipitações em algumas áreas, especialmente no Oeste da Bahia e no Sul do Maranhão e do Piauí

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em contrapartida, a maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina não deve apresentar grandes volumes de precipitação, mantendo um clima mais seco



A semana que se inicia nesta segunda-feira (14) promete ser marcada por chuvas em todo o Brasil, conforme informações do MetSul. No Sudeste, as regiões que devem enfrentar as maiores precipitações incluem o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas Gerais. Em contrapartida, o Leste de Minas, o Norte fluminense e o Espírito Santo devem experimentar chuvas mais escassas. No Nordeste, a previsão indica um aumento nas chuvas em algumas áreas, especialmente no Oeste da Bahia e no Sul do Maranhão e do Piauí. Entretanto, estados como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe devem ter uma semana predominantemente ensolarada, com chuvas isoladas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A região Norte verá chuvas mais intensas, especialmente no Amazonas, com foco no Oeste e no Sul do estado. Além disso, o Sul do Pará, o Acre e Rondônia também devem registrar precipitações significativas ao longo da semana. No Centro-Oeste, a instabilidade climática será notada em várias partes do Mato Grosso do Sul, enquanto Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal devem ter chuvas mais frequentes. A previsão é de que essas áreas enfrentem um clima mais úmido nos próximos dias. Por fim, no Sul do país, as chuvas devem se concentrar no Paraná, especialmente no final da semana. Em contrapartida, a maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina não deve apresentar grandes volumes de precipitação, mantendo um clima mais seco.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane