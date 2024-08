Previsão do tempo nesta quarta traz máxima de 23º em São Paulo e mínima de 7º

Porto Alegre com máxima de 22º e mínima de 8º. Cuiabá com mínima de 20º e máxima de 38º

LOURIVAL IZAQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO País tem enfrentado dias umidos e frios



A volta do tempo seco no Brasil tem causado preocupação por conta da baixa umidade do ar. Livian Weber Asmar trouxe as previsões do clima para esta quarta-feira (28). O sistema de alta pressão está atuando nas regiões centrais aqui do Brasil e inibe a formação de nuvens carregadas e isso aumenta a área de baixa umidade. Regiões como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e interior do sertão e interior de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo estão em alerta para umidade relativa abaixa de 30% e 20% dessas áreas.

Quarta-feira de tempo firme na região sudeste, região centro-oeste e sul do Brasil. Frio intenso ao amanhecer traz nevoeiro nos três estados do sul e parte do sudeste. Tem condição de geada na Serra de São Paulo e divisa com Minas Gerais e Serra Fluminense.

Previsão de máxima de 23º graus em São Paulo e mínima de 7º. Porto Alegre com máxima de 22º e mínima de 8º. Cuiabá com mínima de 20º e máxima de 38º.