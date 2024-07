Previsão do Tempo: risco de geada no Sul e baixa umidade relativa do ar no interior do país

Assista aos vídeos de Livian Weber sobre as temperaturas no Brasil

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A massa de ar polar que trouxe o frio para a região Centro-Sul do país começa a se deslocar para o oceano



A massa de ar polar que trouxe o frio para a região Centro-Sul do país começa a se deslocar para o oceano e as temperaturas devem subir gradativamente. O risco de geada nas regiões serranas dos Estados do Sul continuam e a umidade relativa do ar continua baixa no interior do Brasil.

Saiba mais na Previsão do Tempo com Livian Weber:

