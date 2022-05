PRF afasta agentes envolvidos na morte de homem asfixiado em viatura em Sergipe

Corporação instaurou processo disciplinar e afirma estar ‘comprometida com a apuração’; perícia constatou que Genivaldo morreu por asfixia mecânica

Reprodução/Twitter/@ErikakHilton Policiais colocaram Genivaldo dentro de uma viatura com gás lacrimogênio



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta quinta-feira, 26, que afastou os agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe. Em nota, a corporação afirmou que está comprometida com a apuração da ocorrência e colabora com as autoridades responsáveis pela investigação. “A PRF instaurou processo disciplinar para elucidar os fatos e os agentes envolvidos foram afastados das atividades de policiamento”, diz a nota.

Genivaldo, de 38 anos, morreu nesta quarta, 25, durante abordagem da PRF. Vídeos mostram o momento em que ele é imobilizado dentro do porta-malas da viatura e fechado com gás lacrimogênio. Ao fundo, testemunhas afirmam que os agentes iriam matá-lo. A perícia do Instituto Médico Legal (IML) constatou que Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Em nota, a PRF disse que o homem “resistiu ativamente a abordagem” e que, “em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção”. O Ministério Público Federal em Sergipe abriu procedimento para acompanhar as investigações e deu 48 horas para que a polícia informe sobre o processo administrativo instaurado para apurar os fatos.