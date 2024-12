PRF divulga rotas após desabamento de ponte entre Tocantins e Maranhão

Até o momento, foram localizados pelo menos oito veículos que caíram no rio, incluindo quatro caminhões, dois carros e duas motos; ao menos 12 pessoas ainda estão desaparecidas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a criação de quatro novas rotas de acesso entre os estados do Tocantins e Maranhão, em resposta ao colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ocorreu no último domingo (22). Essa ponte era um importante elo entre as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), facilitando o tráfego entre as duas regiões. As equipes da PRF, juntamente com outros órgãos responsáveis, estão mobilizadas no local do acidente em busca de pessoas desaparecidas. Até o momento, foram localizados pelo menos oito veículos que caíram no rio, incluindo quatro caminhões, dois carros e duas motos.

Infelizmente, uma mulher de 25 anos foi encontrada sem vida, enquanto um homem de 36 anos foi resgatado com ferimentos. Além disso, há pelo menos 12 pessoas ainda desaparecidas. Para facilitar o deslocamento, a PRF detalhou as rotas alternativas. A primeira opção é a rota que vai de Belém a Brasília, passando por Imperatriz (MA). Os motoristas devem seguir pela BR-010, entrar à direita no km 249,6, atravessar a Ponte Dom Affonso Felippe Gregory e continuar pela TO-126 até Sítio Novo do Tocantins. A partir daí, o trajeto segue por Axixá do Tocantins, Luzinópolis e Darcinópolis, até acessar a BR-226 em direção a Brasília.

Outra alternativa é a rota de Brasília a Belém, que começa em Darcinópolis. Os motoristas devem seguir pela TO-134 em direção a Luzinópolis e São Bento do Tocantins, depois continuar para Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins. A rota prossegue pela TO-126 até Imperatriz, onde é possível atravessar a Ponte Dom Affonso Felippe Gregory e acessar a BR-010 rumo a Belém. Além dessas, há uma opção que parte de Balsas (MA) em direção a Brasília. Os motoristas devem seguir para Carolina (MA) e realizar a travessia do Rio Tocantins na balsa para Filadélfia (TO).

Em seguida, o trajeto continua pela TO-222 até Araguaina (TO), onde se acessa a BR-153 em direção à capital federal. Por fim, a rota inversa, de Brasília a Balsas, também foi delineada. Os motoristas devem seguir de Araguaina pela TO-222 até Filadélfia, realizar a travessia do Rio Tocantins na balsa para Carolina e, por último, seguir pela BR-230 até Balsas.

