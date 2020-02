De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, desde o início do motins dos PMs, o Ceará já registra 170 assassinatos. Dos corpos encontrados, três apresentavam marcas de tiros

Foto: JARBAS OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Tropas de militares do Exército reforçam a segurança nas vias públicas da cidade de Fortaleza, no Ceará, nesta segunda-feira (24). O ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva e o advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, estão na cidade para acompanhar a operação Garantia da Lei e da Ordem (GLO), aprovada pelo Governo Federal no dia 20, que trouxe ao Ceará tropas das Forças Armadas. Subiu para 127 o número de Crimes Violentos Letais Intencionais no Ceará desde o início de motins dos policiais militares, no dia 18 de fevereiro



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 34 pessoas no Ceará desde a última sexta-feira (21) quando iniciou a Operação Saturno para reforçar o policiamento nas rodovias federais no Estado que é palco de motins de policiais militares desde o dia 19.

Agentes da PRF de 18 Estados e do Distrito Federal foram mobilizados nas ações e até essa terça recuperaram 13 veículos roubados e encontraram quatro corpos, três deles crivados de balas.

De acordo com a PRF, as prisões foram efetuadas em razão de diferentes crimes contra o patrimônio e relacionados ao uso de drogas. O balanço das detenções realizadas até este domingo apontava 17 presos.

Desde o início dos motins de policiais no Ceará, que reivindicam melhores salários, foram registrados 170 assassinatos no Estado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Dos quatro corpos encontrados, um foi descoberto em Fortaleza, outro em Itaitinga e dois em Caucaia.

Uma ação que levou à recuperação de veículos, na manhã desta terça envolveu troca de tiros entre os agentes e um suspeito de roubo. O carro – um Honda Civic – foi reportado por um policial rodoviário federal aposentado como roubado, no sábado.

Após perder o controle do veículo e causar uma colisão, o condutor do Civic trocou tiros com as equipes da PRF e conseguiu escapar dos policiais. As buscas pelo suspeito continuam. Na segunda, os policiais recuperaram um Fiat Siena e uma moto, que foram encaminhados para a Polícia Civil em Maracanaú.

O balanço divulgado pela PRF mostra que no mesmo dia, um homem foi preso conduzindo uma Mercedes Benz C180 em Caucaia. Ele confessou que havia levado o veículo como garantia em um golpe financeiro que estava aplicando no dono do automóvel, segundo a PRF.

A corporação ainda prendeu em Caucaia, um homem que portava 17 pedras de crack e três saquinhos com maconha.

*Com informações do Estadão Conteúdo