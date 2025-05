Primeira mostra póstuma de Sebastião Salgado estreia nesta sexta-feira

Exposição ‘Trabalhadores’ com acervo de 149 fotografias produzidas entre 1986 e 1992 pelo do fotógrafo brasileiro será inaugurada na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, e segue até 21 de setembro

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Sebastião Salgado nasceu em vila de Conceição do Capim, em 1944, e vivia em Paris



A Casa Firjan, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, inaugura na próxima sexta-feira (30) a exposição Trabalhadores, de Sebastião Salgado. A primeira exposição de Sebastião Salgado no Brasil após sua morte, na semana passada, foi um acaso. Em nota, a Casa Firjan admite surpresa e comoção: “Fomos surpreendidos e ficamos profundamente entristecidos com a notícia da morte de Sebastião Salgado. Originalmente, nosso objetivo era celebrar a genialidade de Salgado em vida, mas agora essa exposição ganha um significado ainda mais profundo: uma homenagem a esse grande homem, profissional e ativista que deixou um legado incomparável para a arte e para a consciência social.”

Para os organizadores, a exposição instiga reflexões sobre o futuro do trabalho. “A exposição provoca uma reflexão profunda sobre o significado do trabalho para nós na atualidade. Em um contexto de transformações rápidas, com o avanço das novas tecnologias e a evolução das formas de produção, Trabalhadores nos estimula a revisitar o passado, a fim de compreender as mudanças que estão moldando o presente e o futuro” A mostra segue até 21 de setembro, com acervo de 149 fotografias, clicadas entre 1986 e 1992. A entrada é gratuita, e a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30. A curadoria e o design da exposição são de Lélia Wanick Salgado, viúva do fotógrafo.

Serviço

Brasília 25/05/2025 – Fotos do livro Trabalhadores de Sebastião Salgado. Fotos: Sebastião Salgado/ institutoterra.org

Exposição: Trabalhadores – Fotografias de Sebastião Salgado

Período: de 30 de maio a 21 de setembro de 2025

Horário: segunda-feira a sexta-feira das 9h às 18h30

Local: Casa Firjan – Rua Guilhermina Guinle, 211, Botafogo, Rio de Janeiro

Entrada: Gratuita

*Com informações da Agência Brasil