Primeira mulher a presidir sociedade rural, CEO de startup de cannabis, Trajano e Ilona Szabó fazem parte do Conselhão de Lula

Gripo se reúne pela primeira vez nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty; grupo criado pelo petista em seu primeiro mandato havia sido extinto por Bolsonaro em 2019

NELSON ALMEIDA / AFP Luiza Trajano, dona da rede de varejo Magazine Luíza



Depois de quatro anos sem funcionar, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão, foi retomado nesta quinta-feira, 4, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, formado por 246 cidadãos brasileiros “de ilibada conduta e reconhecida liderança e representatividade”. Quase metade do grupo é composta por mulheres, a maioria, referência no mercado de empreendedorismo e ativismo feminino. O grupo se reúne pela primeira vez nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty. O Conselhão foi criado no primeiro mandato de Lula e chegou a funcionar até o governo de Michel Temer, mas foi extinto pelo então presidente Jair Bolsonaro em seu primeiro ano de governo. Entre as atribuições do colegiado, estão auxiliar o presidente na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico-social sustentável; analisar propostas de políticas públicas e reformas, articulando a relação do governo com os setores da sociedade; mobilizar agentes dos setores econômicos e a população a se engajarem em projetos. Além dos representantes da sociedade de civil, integram o grupo o presidente e o vice-presidente da República, além do ministro de Relações Institucionais.

Entre os nomes que figuram na lista do Conselhão está o da empresária Ana Fontes, fundadora do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que apoia mulheres em vulnerabilidade social a alcançar autonomia econômica. Em 2019, ela foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes. Em 2020, ganhou o posto de Empreendedora do Ano IstoÉDinheiro. Luiza Trajano, que comanda a rede de lojas Magazine Luíza, também está entre os integrantes do Conselhão, do qual já participava antes do colegiado ser extinto. Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, Patrícia Audi, vice-presidente executiva do Santander no Brasil (responsável pelo serviço digital do banco), e Ana Karina Bortoni, ex- CEO do Banco BMG e consultora do Iguatemi e Grupo Silvio Santos, também são nomes considerados de peso no mercado. Representando o agronegócio está a produtora rural Teresa Vendramini, primeira mulher a presidir a Sociedade Rural Brasileira e atual presidente do Comitê de Política Agrícola do Instituto Pensar Agro (IPA).

Visando mostrar que está interessado nas inovações de consumo, o governo nomeou representantes do lado das startups e fintechs, como a engenheira e empresária Cristina Junqueira, uma das fundadoras da Nubank, que em 2021 entrou para a revista Forbes como a segunda mulher mais rica do Brasil. Também participa Viviane Sedola, CEO e fundadora da Dr. Cannabis, startup referência no mercado brasileiro de cannabis medicinal. Outro nome é da especialista em tecnologia e inovação Nina Silva, sócia-fundadora do Movimento Black Money, que estimula a inovação entre empreendedores e jovens negros — e que fundou a fintech D’Black Bank, que concede crédito para empreendedores negros. Nina foi eleita pela revista IstoÉDinheiro uma das cem pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo.

Ilona Szabó de Carvalho, especialista em segurança pública e política de drogas e diretora-executiva do Instituto Igarapé, também integra o Conselhão. No governo de Jair Bolsonaro, Szabó, que é favorável ao desarmamento, chegou a ser nomeada para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas foi retirada do cargo pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro, após repercussão negativa entre os apoiadores de Bolsonaro. Entre os ativistas sociais, também fazem parte do grupo Nina da Hora, cientista da computação pela PUC Rio e pesquisadora, e a catadora Aline Souza, diretora-presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. Foi ela quem colocou a faixa presidencial em Lula na posse do dia 1º de janeiro.

Veja a lista completa

Eraí Maggi Scheffer