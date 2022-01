Primeiro prazo de pagamento de IPTU em São Paulo é no dia 1º de fevereiro; confira o calendário

Programação do imposto foi publicada no Diário Oficial da Cidade nesta terça

O calendário de notificações e pagamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo nesta terça, 4, e o primeiro prazo de vencimento não demorará: será logo em 1º de fevereiro, para quem receber a notificação até o dia 24 de janeiro. De acordo com o edital, as datas para o pagamento da primeira parcela, ou para quem vai pagar o imposto à vista, serão ao longo do mês de fevereiro. Quem pagar à vista terá desconto de 3%; quem escolher parcelar, poderá pagar em até dez vezes e receberá posteriormente em um único formulário todos os boletos. Confira o calendário divulgado pela prefeitura paulistana.