Princípio de incêndio paralisa operação da linha 9-Esmeralda em SP nesta quarta-feira

Trens voltaram a operar por volta das 8 horas da manhã, após quase duas horas sem funcionar

Divulgação/Secretaria Estadual de Transportes Linha 9-Esmeralda é operada pela concessionária ViaMobilidade



Devido a um princípio de incêndio, a circulação na linha 9-Esmeralda, no trecho entre Santo Amaro e Granja Julieta, em São Paulo, foi interrompida entre 6h e 8h05 da manhã desta quarta-feira, 2. O fogo teria começado em cabos externos que cruzam as vias dos trens na região das estações Santo Amaro e João Dias. O sistema Paese foi acionado para atender aos passageiros no trecho. Entretanto, não conseguiu dar conta da demanda, segundo registros nas redes sociais. Centenas de pessoas ficaram aglomeradas nas estações, tentando entrar em um dos veículos disponíveis e seguir viagem. Segundo a ViaMobilidade, concessionária responsável pelas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a operação da linha já foi normalizada e o Paese foi cancelado às 8h15.