Procon Móvel fará plantão para atender reclamações sobre falta de luz; veja locais

Entre os dias 9 e 17 de novembro, serviço será prestado em locais de grande circulação para atender moradores da capital e Grande São Paulo

Desde a última sexta, o Procon recebeu mais de 500 reclamações relacionadas à falta de luz



O Governo de São Paulo inicia nesta quinta-feira, 9, um plantão especial de atendimento do Procon Móvel para reclamações sobre o desabastecimento de energia elétrica. A mobilização vai acontecer até o dia 17, em locais de grande circulação para atender moradores da capital e Grande São Paulo. Segundo o corpo do Estado, a medida busca auxiliar a população afetada pela falta de luz desde a última sexta, 3, quando 2,1 milhões de pessoas tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido em decorrência das fortes chuvas. Como o site da Jovem Pan antecipou, atualização recente da Enel aponta que 1.300 clientes seguem sem luz desde a semana. Em paralelo, a empresa atua para regularizar o fornecimento de outros 30.000 lares que tiveram interrupções nos dias sequentes ao temporal.

Desde a última sexta, o Procon recebeu mais de 500 reclamações relacionadas à falta de luz. A unidade móvel do Procon-SP vai atender das 10h às 16h, exceto durante o próximo final de semana e no feriado de Proclamação da República, no dia 15. Os especialistas vão orientar a população sobre como encaminhar reclamações e queixas em relação aos problemas gerados pela falta de energia na região metropolitana, além da dificuldade de acesso aos canais de atendimento das concessionárias. Confira abaixo o cronograma de atendimentos.