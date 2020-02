Procon prestará auxílio para passageiros que queiram trocar data de viagem a Europa

Paulo Pinto/ Fotos Públicas Procon vai auxiliar quem já comprou passagem para países com coronavírus e deseja alterar a viagem



Quem possui passagens aéreas compradas para países com casos confirmados de coronavírus poderá contar com a ajuda do Procon para alterar os bilhetes de viagem junto às companhias aéreas.

Segundo o órgão, passageiros que adquiriram bilhetes com destino a Itália – onde o surto teve um aumento exponencial na última semana, ou qualquer outro país com casos confirmados do Covid-19, podem solicitar auxílio para cancelar ou postergar a viagem caso as companhias aéreas se recusem a oferecer alternativas.

Vale lembrar que não há no Brasil legislação que estabeleça condições para a alteração de voos em situações de emergência de saúde pública.

Segundo Guilherme Farid, chefe de gabinete do Procon-SP, “mesmo as empresas não tendo culpa, a lei reconhece que a parte vulnerável da relação é o consumidor, de modo que é ele quem merece especial proteção”.

Companhias

A Azul informou que passageiros com conexão em cidades europeias como Lisboa ou Porto, ou que tenham a Itália como origem ou destino final, podem solicitar o reembolso integral da passagem nos canais oficiais de atendimento da companhia. Já a Latam e a Gol pedem que seus consumidores entrem em contato para que cada caso seja analisado individualmente.