Procon-SP notifica McDonald’s a prestar esclarecimentos sobre composição do McPicanha

Rede de fast-food terá até o dia 2 de maio para informar a tabela nutricional e documentos que comprovem os testes de qualidade

Divulgação/McDonald's Propaganda dos lanches McPicanha, realizada pela rede de fast-food McDonald's



A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo notificou o McDonald’s nesta quinta-feira, 28, a prestar esclarecimentos do seu novo lanche chamado de McPicanha. Segundo o órgão estadual, a empresa terá até o dia 2 de maio para apresentar a tabela nutricional do alimento vendido, de modo a atestar a composição dos alimentos que compõem o sanduíche, e documentos que comprovem a realização de testes de qualidade. Processos de manipulação, acondicionamento e tempo indicado para consumo também deverão ser expostos.

O Procon requisitou, ainda, uma cópia dos materiais publicitários utilizados em 2022 e de campanhas anteriores vinculadas nas mídias que classifiquem o lanche com “sabor acentuado de churrasco e/ou picanha”. A ação do órgão ocorre após uma denúncia envolvendo o McDonald’s e seu lanche, que leva o nome de McPicanha, mas não teria picanha em sua composição. A equipe de reportagem entrou em contato com a rede de fast-food, que não se manifestou até a publicação. Caso o McDonald’s emita um posicionamento, a matéria será atualizada.