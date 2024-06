Professores da Universidade de Brasília encerram greve e indicam fim da paralisação nacional

Aulas estão previstas para retornar na próxima quarta-feira; sindicato afirma que nem todas as pautas foram atendidas, mas classifica a manifestação como positiva

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Protesto de grevistas em frente ao Ministério da Educação



Em Assembleia realizada nesta quinta-feira (20), professores da Universidade de Brasília (UnB) decidiram pelo fim da greve da categoria. As aulas estão previstas para retornar na próxima quarta-feira (26). A decisão foi tomada após a aceitação das propostas do governo pela Associação dos Docentes da UnB. A expectativa é que outras universidades federais que aderiram à greve nacional dos professores sigam o mesmo caminho. Assembleias locais serão realizadas nos próximos dias para decidir se aceitam ou não as propostas do governo. Universidades federais do Rio Grande do Norte, Paraná e Maranhão já indicaram que devem retomar as aulas em breve. Ao todo, 62 universidades e institutos federais estiveram em greve por mais de dois meses.

O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) afirmou que nem todas as pautas dos grevistas foram atendidas, mas classificou a paralisação como positiva. O principal ponto de reivindicação, o reajuste salarial, não foi concedido, mas o governo se comprometeu a revogar uma portaria que ampliava a carga horária dos professores e a criar um grupo para debater a reestruturação das carreiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem buscado se aproximar dos reitores das universidades, anunciando recursos para o setor da educação. O retorno gradual das atividades deve ocorrer à medida que as instituições encerrem a paralisação. A expectativa é que, com o fim da greve, o calendário acadêmico possa ser ajustado para minimizar os impactos no semestre letivo.

*Com informações do repórter Henrique Carmo