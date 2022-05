Propaganda do Novo Polo com casal gay é criticada nas redes sociais

Peça publicitária rendeu piadas homofóbicas em poucas horas depois do anúncio da Volkswagen

Reprodução/ Instagram @vwbrasil Casal gay protagoniza a nova peça publicitária do Novo Polo



A Volkswagen lançou uma propaganda do Novo Polo nesta terça-feira, 10, que causou alvoroço nas redes sociais. A peça publicitária mostra um casal gay com o novo modelo do carro, a bandeira LGBTQIA+ e algumas frases como “Sabe o que evoluiu junto com você? O Polo”. A campanha faz parte de um projeto de inclusão da empresa alemã, mas não foi bem vista pelo público. No Twitter, a peça foi alvo de piadas homofóbicas. Alguns usuários disseram que o carro só “tinha ré” e que as campanhas de carros nos anos 2000 eram melhores, em alusão a uma propaganda do Gol com uma modelo nua. Algumas imagens e vídeos de donos de Polo também foram repercutidas com as pessoas trocando o nome do carro ou levando em concessionárias para vender.

Veja reações:

Quando eu assisto o comercial do novo #Polo da #Volkswagen, que a turma tá divulgando pelos grupos, e lembro como era no meu tempo, Golzinho Bola!!!!! #Carros #Publicidade #geracaomimimi pic.twitter.com/wzNpbLQt6U — 🇧🇷 Bruno Riggs Pereira 🇧🇷 (@BrunoRiggs) May 10, 2022