Provas do Enem 2023 têm início em meio a problemas de energia elétrica

Participantes terão cinco horas e trinta minutos para realizar o exame

ONAS SANTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de alunos que irão fazer o ENEM, em colégio na cidade de Santa Rosa, RS



As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 tiveram início neste domingo, 5, em todo o Brasil, de acordo com informações divulgadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). Os participantes começaram a realizar as provas às 13h30, pelo horário de Brasília. A aplicação das provas terá uma duração total de cinco horas e trinta minutos, com previsão de enceramento às 19h para os participantes regulares. Aqueles que solicitaram atendimento especial e obtiveram tempo adicional terão uma hora a mais para concluir o exame. O Enem é realizado em dois dias consecutivos. Neste primeiro dia, os estudantes devem responder questões das provas de linguagem, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas. Já o segundo dia de exame, marcado para o próximo domingo, 12, contará com as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias.

O primeiro dia do Enem ocorreu em meio a problemas de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo. O Ministério de Minas e Energia (MME) garantiu que as escolas onde as provas estão sendo aplicadas possuem fornecimento de energia elétrica assegurado. No entanto, há reclamações e denúncias de falta de luz na UniDrummond, na Vila Formosa, Zona Leste da capital paulista. Como o site da Jovem Pan mostrou, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a sede do Inep pouco depois da abertura dos portões e garantiu que “100% das escolas” estão com problemas de energia resolvidos. “Às 10h liguei para o ministro Alexandre Silveira, ele estava em São Paulo garantindo que 100% das escolas estão com problemas de energia resolvidos. Portanto, as crianças e jovens vão ter a possibilidade de fazer a prova”, afirmou o presidente, que desejou boa prova aos participantes.