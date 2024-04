Quadrilha explode agência bancária e ataca carros-fortes no interior de São Paulo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um suspeito morreu após troca de tiros com policiais e outros dois foram presos

Reprodução/X/@molliolivia Carro forte explodido por criminosos na Avenida Washington Luis, em Cordeirópolis



A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que dois integrantes de uma organização criminosa foram presos na madrugada desta terça-feira (9) após ataques a três carros-fortes no interior do Estado. Os bandidos estavam envolvidos na explosão de um caixa eletrônico em São Pedro, além de assaltos a carros-fortes em Cordeirópolis e Piracicaba. Durante as investigações, os agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Piracicaba identificaram os veículos utilizados nos crimes e contaram com o apoio da Polícia Militar para localizar os suspeitos. Fuzis, munições, explosivos, roupas camufladas e os veículos usados nos ataques foram encontrados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os ataques ocorreram em diferentes momentos do dia, começando com a explosão do caixa eletrônico em São Pedro durante a madrugada, seguido pelos assaltos a dois carros-fortes em Cordeirópolis e um em Piracicaba. Durante a ação policial, dois suspeitos foram presos em Hortolândia, enquanto um terceiro foi morto em confronto com as autoridades. Além das prisões, um extenso arsenal foi apreendido, incluindo fuzis, munições, explosivos, coletes balísticos, drones, radiocomunicadores e veículos utilizados nos crimes. A investigação revelou uma possível conexão entre os ataques, indicando que os criminosos pertencem a uma mesma quadrilha. Em São Pedro, policiais desativaram explosivos deixados pelos bandidos. A polícia está trabalhando para identificar outros membros do grupo e entender a extensão de suas atividades criminosas.

Confira a ação da quadrilha em rodovia em Cordeirópolis

Assalto a carro forte no interior de SP Entre Limeira e Cordeiropolis 📍 pic.twitter.com/M87MuHhXXK — Mona (@molliolivia) April 8, 2024

Veja vídeo da PM desativando artefatos explosivos

🚨🔒 Atualização: Equipe do GATE desativando diversos artefatos explosivos em São Pedro. A operação está em andamento para garantir a segurança de todos. Pedimos que a população mantenha a calma e siga as orientações das autoridades. #190PMESP https://t.co/ypsle5A7sc pic.twitter.com/Q0VnqYn6uI — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) April 8, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA