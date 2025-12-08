Quais foram as obras roubadas da Biblioteca Mário de Andrade
Criminosos levaram oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari durante ação na manhã deste domingo (7) no Centro de São Paulo
A Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no Centro de São Paulo, foi alvo de um roubo na manhã deste domingo (7), quando criminosos levaram oito gravuras do artista francês Henri Matisse e outras cinco do pintor brasileiro Candido Portinari. A ação ocorreu durante o horário de funcionamento e atingiu um dos acervos públicos mais relevantes do país.
Entre as gravuras furtadas de Matisse estão obras reconhecidas internacionalmente por seu valor artístico e histórico. Segundo a instituição, foram levadas:
- Le clown (O palhaço)
- Le cirque (O circo)
- Monsieur loyal (Senhor leal)
- Cauchemar de l’Éléphant Blanc (O pesadelo do elefante branco)
- Le Codomas (Os Codomas)
- La nageuse dans l’aquarium (O nadador no aquário)
- L’avaleur de sabres (O engolidor de palavras)
- Le Cowboy (O cowboy)
As peças integram séries raras do modernismo europeu, frequentemente exibidas em mostras temáticas. Já as cinco obras de Portinari — cujos detalhes ainda não foram divulgados — pertenciam ao núcleo de arte brasileira do acervo gráfico da biblioteca.
A prefeitura informou que colabora com a Polícia Civil, que abriu investigação para identificar os responsáveis e recuperar as obras. Imagens das câmeras de segurança e registros de entrada e saída estão sendo analisados.
