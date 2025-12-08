Quais foram as obras roubadas da Biblioteca Mário de Andrade

Criminosos levaram oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari durante ação na manhã deste domingo (7) no Centro de São Paulo

Reprodução/Instagram A ação ocorreu durante o horário de funcionamento e atingiu um dos acervos públicos mais relevantes do país



A Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no Centro de São Paulo, foi alvo de um roubo na manhã deste domingo (7), quando criminosos levaram oito gravuras do artista francês Henri Matisse e outras cinco do pintor brasileiro Candido Portinari. A ação ocorreu durante o horário de funcionamento e atingiu um dos acervos públicos mais relevantes do país.

Entre as gravuras furtadas de Matisse estão obras reconhecidas internacionalmente por seu valor artístico e histórico. Segundo a instituição, foram levadas:

Le clown (O palhaço)

Le cirque (O circo)

Monsieur loyal (Senhor leal)

Cauchemar de l’Éléphant Blanc (O pesadelo do elefante branco)

Le Codomas (Os Codomas)

La nageuse dans l’aquarium (O nadador no aquário)

L’avaleur de sabres (O engolidor de palavras)

Le Cowboy (O cowboy)

As peças integram séries raras do modernismo europeu, frequentemente exibidas em mostras temáticas. Já as cinco obras de Portinari — cujos detalhes ainda não foram divulgados — pertenciam ao núcleo de arte brasileira do acervo gráfico da biblioteca.

A prefeitura informou que colabora com a Polícia Civil, que abriu investigação para identificar os responsáveis e recuperar as obras. Imagens das câmeras de segurança e registros de entrada e saída estão sendo analisados.