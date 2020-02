Quarentena de repatriados da China por risco de coronavírus desafia governo brasileiro

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil ainda não possui uma lei de quarentena para situações de epidemias e pandemias



O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira, 3, em entrevista à Rádio Gaúcha, que os brasileiros que estão em Wuhan, na China, e desejam voltar ao país por conta do risco de contrair o coronavírus, devem ser trazidos de volta em um voo fretado ainda nesta semana.

Segundo Onyx, cerca de 40 pessoas devem embarcar rumo ao Brasil por meio da iniciativa do governo. Ao chegar no país, eles devem ser colocados em quarentena, um fator complicador para a operação, já que o Brasil não possui uma lei que trata sobre o tema.

O ministro contou que o governo está analisando a escolha de um local para abrigar esses brasileiros, a fim de não colocar os outros cidadãos em risco. Florianópolis, Anápolis e algumas localidades no Nordeste estão no topo da lista, mas nada foi definido. “Vamos trazer os brasileiros da China, mas não podemos colocar toda a população brasileira sob risco.”

O governo deve enviar hoje ao Congresso Nacional uma Medida Provisória estabelecendo as regras para o isolamento e medidas que podem ser adotadas em situações de epidemias e pandemias.

Dada a distância entre Brasil e China, o governo estuda como o transporte dos passageiros será feito. Israel já autorizou o pouso do avião para escala no país, já que conta com áreas de isolamento. A Força Aérea Brasileira (FAB) está elaborando o plano de voo da aeronave.

Uma reunião do grupo de emergência marcada para acontecer nesta segunda, 03, vai discutir as próximas medidas de enfrentamento do coronavírus no Brasil, sob a coordenação do Ministério da Saúde, e com representantes da Casa Civil, dos ministérios da Justiça, Defesa, Agricultura, Desenvolvimento, do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

* Com informações do Estadão Conteúdo.