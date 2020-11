Quase uma tonelada de cocaína é apreendida no Porto do Rio de Janeiro

Ação conjunta entre Receita Federal, Polícia Federal e Core interceptou a droga que iria para a Bélgica

Reprodução/ Polícia Federal Apreensão de cocaína no Porto do Rio de Janeiro foi uma das maiores da PF



Uma operação conjunta envolvendo agentes da Receita Federal, da Polícia Federal e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), tropa de elite da Polícia Civil resultou na apreensão de quase uma tonelada de cocaína pura no Porto do Rio. A droga estava escondida em bolsas carregadas com minério de ferro e seguiria neste sábado para o Porto de Antuérpia, na Bélgica. A droga estava em contêineres e acondicionada em tabletes no interior de diversas “bags industriais”, normalmente utilizadas em cargas de minério de ferro, que são exportadas para o exterior.

De acordo com a Receita Federal, que já tinha sido avisada que em julho e outubro deste ano, dois carregamentos com esse mesmo tipo de droga saíram do Porto do Rio de Janeiro e foram apreendidos no destino final na Europa. Os agentes federais desses países alertaram à Alfândega do Rio que ficou atenta a outra remessa desse tipo. A carga foi contratada por uma empresa de mineração de Minas Gerais que trouxe o carregamento em carretas e acondicionadas em contêineres para seguir de navio para a Europa.

A substância encontrada foi submetida ao laudo pericial criminal preliminar e o resultado do teste foi positivo para cocaína. De acordo com a Receita Federal “essa foi uma das maiores apreensões de cocaína apreendida no Porto do Rio”. O entorpecente apreendido será encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio onde será realizada a pesagem definitiva da carga e ficará à disposição da Justiça Federal. A Polícia Federal dará prosseguimento às investigações para localizar os donos da carga.

*Com informações da Agência Brasil