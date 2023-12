Quatro aeroportos brasileiros estão entre os melhores do mundo em 2023

Pesquisa da AirHelp considerou pontualidade, qualidade dos serviços e lojas

Sala de Imprensa/Aeroporto de Brasília Aeroporto de Brasília está em lista da AirHelp de melhores terminais do mundo



Quatro aeroportos brasileiros foram eleitos entre os dez melhores do mundo em 2023, de acordo com uma organização internacional especializada em direitos de passageiros. O Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, em Recife, Pernambuco, ficou em segundo lugar, enquanto o Aeroporto Internacional de Brasília ocupou a quarta posição. Além disso, os aeroportos de Belém e de Belo Horizonte, em Confins, também foram bem avaliados, ocupando o sétimo e oitavo lugar no ranking, respectivamente. A pesquisa realizada pela AirHelp levou em consideração 194 terminais ao redor do mundo para compilar o ranking. Cerca de 16 mil usuários de 58 países participaram das avaliações, que ocorreram entre janeiro e outubro. Os aeroportos foram analisados com base na pontualidade dos voos, na qualidade dos serviços oferecidos, como acessibilidade e limpeza, e na qualidade das lojas e restaurantes disponíveis para os passageiros.

O Aeroporto Internacional de Mascate, em Omã, foi considerado o “campeão” do ranking, com uma nota de 8,54. Em terceiro lugar ficou o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul, com uma nota de 8,48. O Aeroporto Internacional de Doha Hamad, no Catar, e o Aeroporto Internacional de Osaka-Itami, no Japão, completam o top 5. Essa classificação dos melhores aeroportos do mundo é importante para os viajantes, pois reflete a qualidade dos serviços oferecidos e a experiência do passageiro durante sua jornada. Os aeroportos brasileiros que se destacaram no ranking demonstram o compromisso em proporcionar uma experiência positiva aos passageiros, desde a pontualidade dos voos até a qualidade dos serviços e das instalações disponíveis.