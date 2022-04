Queda de avião em região de mata deixa quatro mortos em MT

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto e os outros três homens já foram encontrados sem vida

Divulgação/Corpo de Bombeiros Avião caiu em área de difícil acesso



Quatro pessoas morreram na queda de um avião no município de Primavera do Leste, no Mato Grosso, na noite desta quinta-feira, 31. O acidente ocorreu próximo a duas chácaras, em uma região de mata. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 21h30 enviou duas equipes ao local, uma de combate a incêndio e uma de resgate, além de uma equipe do Samu. A Polícia Militar já estava na região. Os moradores do local levaram os agentes até o local da queda. Segundo os Bombeiros, o piloto e os outros três homens já foram encontrados sem vida. As vítimas tinham 53, 33, 32 e 27 anos. A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas do acidente. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave de modelo Cessna 210, PT-IXG, era utilizada para voos privados e não estava autorizada para táxi aéreo. O proprietário é o empresário Jorge Francisco Mira, que não estava no avião.