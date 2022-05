Queda de balão em Boituva deixa ao menos nove feridos, um deles em estado grave

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, havia 10 pessoas a bordo no momento do acidente; vítimas foram socorridas para hospitais da região

Reprodução/Twitter/@BombeirosPMESP Balão caiu na manhã desta terça-feira, 17, em Boituva, Região Metropolitana de Sorocaba



Um balão caiu em Boituva, município da Região Metropolitana de Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 17, deixando pelo menos nove das pessoas que estavam a bordo feridas, dentre elas uma em estado grave. Não houve mortes. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, a queda ocorreu no km 104 da rodovia Presidente Castelo Branco, pouco depois das sete horas. Sete viaturas atuam no local. As vítimas foram socorridos para hospitais da região. No momento do acidente, havia 10 pessoas dentro do balão.