Queijo Canastra é eleito o melhor do mundo segundo ranking internacional

A iguaria mineira superou outros 49 queijos produzidos ao redor do globo

Reprodução/Instagram/@thetasteatlas Eleito o melhor do mundo, o Queijo Canastra é produzido há cerca de 200 anos



Produzido no sudeste de Minas Gerais, o Queijo Canastra foi eleito o melhor do mundo pelo site americano “The Taste Atlas”. A iguaria brasileira conquistou a posição mais alta entre os 50 queijos mundiais mais renomados. Feito de leite, “pingo” (fermento líquido), sal e nomeado em homenagem à Serra da Canastra, onde é largamente produzido, o queijo superou nomes famosos como o tradicional Mont d’Or, francês, o português Serra da Estrela e os italianos Grana Padano e Burrata. A lista é elaborada com a participação de viajantes de todo o mundo, que anualmente fazem a seleção para o guia gastronômico.

Criado e produzido há mais de duzentos anos, o Canastra é primo distante do queijo de São Jorge, trazido de Açores, Portugal, até Minas Gerais pelos imigrantes da época do Ciclo do Ouro. Apesar de sua inspiração europeia, o queijo tem particularidades muito brasileiras. O clima, a altitude, os pastos nativos e as águas da Serra da Canastra dão um sabor único: forte, meio picante, denso e encorpado. Tradicionalmente, ele é produzindo a partir do leite de vaca cru, ordenhada na mesmo propriedade onde fica a queijaria.

Desde maio de 2008, o Queijo Canastra é patrimônio cultural imaterial brasileiro, título concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Para além da gastronomia, a tradição de produzir esta iguaria faz parte ativa da história mineira e o seu preparo é passado de geração em geração. Com mais de 70 produtores na região, em 2012 o Canastra recebeu do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) o selo de indicação geográfica, para que o consumidor tenha a certeza de que o produto que esta apreciando realmente foi produzido na Serra da Canastra. Confira abaixo o ranking na íntegra: