Queimadas deixam 48 cidades paulistas em estado de alerta máximo

LOURIVAL IZAQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO



O governo de São Paulo anunciou, no fim deste domingo (28), que o número atualizado de cidades em alerta máximo para queimadas subiu para a quantia de 48 focos. De acordo com o boletim e monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, o número de cidades com focos ativos de incêndio baixou para seis. Ainda segundo o comunicado, o governo estadual dará continuidade, no início desta semana, às atividades do gabinete de crise e do posto avançado em Ribeirão Preto para coordenar o combate às queimadas no interior do estado. Ao todo, mais de 15 mil pessoas estão envolvidas nos trabalhos de combate às chamas e orientação dos cidadãos para eventuais evacuações.

Outro fator determinante durante as queimadas era a visibilidade das rodovias, que estava prejudicada por conta do nível denso de fumaça. Agora, o governo anunciou que todas as vias paulistas que estavam interditadas também foram liberadas. O fogo começou na quinta-feira da semana passada (22), mas se espalhou com maior quantidade na sexta-feira (23). “O governo federal, por meio das Forças Armadas, enviou sete aeronaves, incluindo um KC-390, para ajudar no combate às queimadas. Também estão em operação outras dez aeronaves da Polícia Militar, além de 614 viaturas do Corpo de Bombeiros e 1.936 caminhões-pipa, entre mais de 3 mil veículos empregados na operação, contando equipamentos do estado e fornecidos por empresas da região”, diz o comunicado. A Polícia Civil está mobilizada para investigar todos os casos de incêndio criminoso no estado, com foco especial nas regiões afetadas pelas queimadas.

Até o momento, duas prisões foram efetuadas. O foco das forças policiais é averiguar se alguns focos de incêndio estão ocorrendo de forma intencional. Em São José do Rio Preto, por exemplo, um idoso de 76 anos foi detido após atear fogo em lixo em uma área de mata no Jardim Maracanã, na manhã de sábado (24). O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional da cidade. Além disso, a Polícia Civil está investigando outro incidente no município envolvendo um motociclista que teria incendiado uma área de mata. Embora o caso ainda não tenha sido oficialmente registrado, a polícia está analisando imagens divulgadas nas redes sociais e realizando diligências para identificar o responsável. As cidades com foco ativo de incêndio são, até o momento, são: Poloni, Tabatinga, Pedregulho, Padrópolis, Altinópolis e Paulo de Faria.

*Publicado por Marcelo Bamonte