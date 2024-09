Queimadas no Brasil podem causar ‘chuva preta’ em quatro estados

Desde o dia 11 deste mês, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem enfrentado episódios de ‘chuva’ de fuligem, especialmente na Zona Oeste

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO . O interior do estado, que tem sido severamente impactado por queimadas, pode experimentar a chuva preta de forma mais intensa



A fumaça proveniente das queimadas que afetam diversas regiões do Brasil acende um alerta sobre a possibilidade de “chuva preta” nos próximos dias. Esse fenômeno pode impactar pelo menos quatro estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A “chuva preta” se forma quando partículas de poluentes se misturam com a água da chuva, resultando em uma coloração escura que pode contaminar superfícies e vegetação. Meteorologistas da MetSul indicam que o Rio Grande do Sul é uma das áreas mais afetadas, com previsão de ocorrência de chuva preta entre quarta e quinta-feira na semana que vem. A grande concentração de material particulado na atmosfera é a principal causa desse fenômeno. Cidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte já registraram a presença da chuva escura, e Porto Alegre, junto com a Região Metropolitana, também deve ser atingida.

Em São Paulo, a situação não é diferente. Desde o dia 11, a cidade tem enfrentado episódios de “chuva” de fuligem, especialmente na Zona Oeste. O interior do estado, que tem sido severamente impactado por queimadas, pode experimentar a chuva preta de forma mais intensa. A chegada de uma frente fria pode intensificar a quantidade de fumaça na região, aumentando a probabilidade do fenômeno. Diante desse cenário, o governo do Rio Grande do Sul emitiu recomendações para a população. As orientações incluem a importância de acompanhar as previsões meteorológicas, aumentar a ingestão de água, evitar a exposição ao ar livre e utilizar máscaras. Além disso, é fundamental prestar atenção especial a grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes, que podem ser mais afetados pela poluição do ar.

