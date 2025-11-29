Quem era ‘Ferrugem’, integrante da cúpula do PCC morto em confronto com a Rota

Membro da facção atuava na zona leste de São Paulo e cidades do Grande ABC; confronto ocorreu após investigação da PM

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP - 15/10/2024 Carlos Alves Vieira, o Ferrugem”, apontado como membro da Sintonia Final do PCC, foi morto em Itaququecetuba após confronto com a Rota



Carlos Alves Vieira, de 48 anos, conhecido como “Ferrugem” e apontado como membro da Sintonia Final do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi morto na tarde de sexta-feira (28) durante um confronto com policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes do 1º Batalhão de Policiamento de Choque realizavam diligências após informações de inteligência indicarem que ele transportava drogas na região.

Ferrugem foi localizado por volta das 17h30 conduzindo um Toyota Corolla na Estrada de Santa Isabel, próximo à Rua Carmo da Mata. Os policiais afirmam que, ao tentar abordá-lo, o suspeito reagiu e iniciou uma troca de tiros. Ele foi baleado e morreu no local, após atendimento do Samu. Nenhum policial ficou ferido.

Na ação, foram apreendidos 10 tabletes de maconha, duas armas de fogo e uma quantia em dinheiro. De acordo com a SSP e apurações da Polícia Civil, Ferrugem era considerado integrante do núcleo de lideranças do PCC e atuava no Itaim Paulista, em São Paulo, e em cidades da região metropolitana como Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Mogi das Cruzes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O histórico criminal inclui ao menos 18 passagens pela polícia desde 2004, além de investigações por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crimes violentos e ameaças armadas contra devedores. Informações de apurações anteriores indicam que ele também intermediava a compra e distribuição de armas para diferentes setores da facção e coordenava rotas nacionais e internacionais de tráfico. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba. A Polícia Civil segue com as investigações.