Quem quer ser um milionário? Mega-Sena pode pagar R$ 95 milhões hoje

Prêmio acumulou na última quarta-feira

Wilson Dias/Agência Brasil Sortudo pode levar R$ 95 na Mega-Sena



Acumulada, a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 95 milhões na noite deste sábado, 5. As seis dezenas vencedoras serão sorteadas no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, e transmitido pelo canal oficial da Caixa no Youtube.

As apostas para o concurso 2296 podem ser feitas até às 19h em qualquer casa lotérica ou então, no site da Caixa. Para jogar, basta escolher de seis a 15 números. O valor mínimo, para R$ 4,50, é de seis dezenas de 1 a 60. O jogo fica mais caro de acordo com a quantidade de números escolhidos no canhoto.

Para uma aposta de R$ 4,50, a probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais, no canhoto de valor R$ 31,50, as chances crescem para uma em 7.151.980. Disposto a pagar mais? Desembolsando R$ 22,5 mil em um canhoto com 15 dezenas, a chance vai para uma em 10.003.