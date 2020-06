Rio de Janeiro ultrapassa 64 mil infecções pelo coronavírus

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Com a decisão, shoppings, bares, restaurantes, templos religiosos e parques podem funcionar, respeitando 50% da sua capacidade total



O estado do Rio de Janeiro registrou, nas últimas 24 horas, 1.467 novos casos e 166 óbitos pela Covid-19. As informações foram divulgadas no sábado (6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Há, no entanto, outros 1.171 óbitos em investigação.

Com os novos dados apresentados, o Estado soma 64.533 casos confirmados da doença e 6.639 vítimas da Covid-19. A divulgação acontece em meio à reabertura econômica no Rio de Janeiro, adotada após decreto do governador Wilson Witzel, publicado na sexta-feira (5).

Com a decisão, shoppings, bares, restaurantes, templos religiosos e parques podem funcionar, respeitando 50% da sua capacidade total. Atividades ao ar livre, caminhas na orla e acesso às praias e pontos turísticos também estão liberados, assim como o retorno do futebol carioca.

No Rio de Janeiro, a capital lidera o número de casos confirmados, com 35.703 pessoas infectadas, ou seja, 55,3% do total do estado. Os demais municípios com maior número de casos são: Niterói (3.586), São Gonçalo (2.082), Nova Iguaçu (2.082), Duque de Caxias (1.788), Itaboraí (1.421), Queimados (1.186) e Angra dos Reis (1.102).

A liderança no número de mortes também é da capital, com 4.401 casos. Entre os demais municípios com maior número de óbitos, estão Duque de Caxias (296), Nova Iguaçu (242), São Gonçalo (242), Belford Roxo (127) e Niterói (126).

*Com informações da Agência Brasil