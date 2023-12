Reajuste das tarifas de transporte público em São Paulo começa a valer em 1º de janeiro

Usuários que recarregarem os bilhetes até este domingo, 31, poderão aproveitar preço anterior enquanto houver crédito; novos valores serão de R$ 5, para transporte metropolitano, e R$ 8,20, para integração

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A partir de 1º de janeiro de 2024 passam a vigorar os novos valores das tarifas das linhas de ônibus intermunicipais, gerenciadas pela EMTU



Os moradores de São Paulo tem até este domingo, 31, para recarregar o cartão do bilhete único nos valores atuais. O preço da tarifa de integração do transporte público coletivo passará de R$ 7,65 para R$ 8,20. O aumento de 7,4% será aplicado a partir de 1º de janeiro de 2024. Também houve o reajuste na tarifa do metrô e dos trens metropolitanos, que subirá de R$ 4,40 para R$ 5. Aqueles que recarregarem os bilhetes até este domingo, 31, poderão aproveitar a tarifa anterior enquanto houver crédito. Os aumentos foram anunciados há duas semanas pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em campanha eleitoral e buscando a reeleição, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) decidiu congelar o preço dos ônibus da capital em R$ 4,40 – historicamente, a administração municipal costuma acompanhar os preços aplicados pelo estadual. Publicamente, o governador afirma que o aumento é necessário, já que valor do bilhete não é alterado desde janeiro de 2020.