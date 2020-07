Reajuste do pedágio em SP é adiado para 23 de novembro

Doria também anunciou que a Sabesp prorrogou isenção da conta de água para famílias de baixa renda

Marcos Santos/Jornal da USP O governador João Doria lembrou que das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no Estado



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (1º) que o reajuste dos pedágios estaduais previstos por contrato para entrarem em vigor no início de julho foram adiados para 23 de novembro em virtude da situação pandêmica que o Brasil atravessa. O governador João Doria lembrou que das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no Estado. Doria também agradeceu as concessionárias que administram as vias pelo entendimento em comum acordo.

Sabesp

João Doria também anunciou que a Sabesp prorrogou até o dia 15 de agosto a isenção da conta de água para famílias de baixa renda. São, ao todo, mais de 2 milhões de pessoas no Estado que contribuem com a tarifa social. A medida está vigente desde abril.