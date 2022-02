Rebelião em presídio deixa 5 mortos e 18 feridos em Salvador

Policiais militares impediram a fuga dos detentos; agentes encontraram arma de fogo em uma das celas

Alberto Maraux/Secretaria de Segurança Pública da Bahia Rebelião deixou cinco mortos e 18 feridos



Cinco presos foram mortos e 18 ficaram feridos em uma rebelião no Complexo de Mata Escura da Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador, na tarde deste domingo, 20. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o motim começou por volta das 15h45, quando policiais penais ouviram disparos de arma de fogo no módulo 2 do presídio. Guarnições do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar foram até o local e impediram a fuga de detentos pela porta da frente da penitenciária. Na sequência, equipes do Bope, Batalhão de Choque, Graer, Apolo, Gêmeos e Rondesp Central entraram na unidade prisional e restabeleceram o controle, de acordo com a pasta. A identidade dos mortos e dos presos feridos não foi divulgada. A Polícia Civil investiga a motivação da briga e os autores. Nesta segunda-feira, 21, os agentes encontraram uma pistola calibre 40 durante revista em uma das celas do complexo, além de dois carregadores.