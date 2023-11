Receita apreende R$ 50 milhões em produtos falsos ligados à máfia chinesa em SP

Operação ocorre no âmbito de uma ação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo contra uma quadrilha que lavava dinheiro por meio de contas de ‘laranjas’

Receita Federal/Divulgação Receita Federal encontrou diversos produtos falsos em São Paulo



A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira, 1º, toneladas de produtos falsos em um prédio no Centro de São Paulo. Os produtos são vestuários e calçados estimados em um valor total de R$ 50 milhões. Durante a ação, os agentes localizaram peixes exóticos e acionou o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), para verificação de um possível crime ambiental. O estabelecimento foi lacrado. Segundo a Receita, a ação continuará nos próximos dias. A operação ocorre no âmbito de uma outra ação ocorrida nesta terça-feira, 31, deflagrada pela PF (Polícia Federal) e pelo Ministério Público de São Paulo, na capital paulista. O grupo é investigado por crimes patrimoniais, à lavagem de capitais e ao provável comércio ilegal de armas de fogo e munições. Segundo a PF, a investigações foi iniciada com informações provenientes de uma empresa acerca de movimentações atípicas em contas mantidas em uma instituição financeira. Ainda de acordo com a corporação, a quadrilha usava contas em nomes de “laranjas” para a prática de lavagem de dinheiro. Entre outros golpes, os suspeitos ofereciam uma falsa promessa de trabalho, sendo que o saque da remuneração era condicionado a uma contrapartida em dinheiro. “Dessa forma, a vítima desenvolvia atividades em uma plataforma virtual, acumulava créditos (salário), mas, para sacá-los, o que nunca ocorria, teria que fazer um PIX como contrapartida”, explicou a PF. A estimativa da corporação é de que o grupo tenha arrecadado R$ 4 milhões. Segundo a corporação, alguns investigados têm parentesco direto com um cidadão chinês que foi extraditado, do Brasil para a China, no ano de 2019, pela prática de crime de organização, liderança ou participação ativa em organização do tipo “máfia”, extorsão e detenção ilegal de pessoas.