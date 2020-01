A atriz e o presidente Jair Bolsonaro conversaram nesta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro. ‘Estamos noivando’, afirmou a artista

Reprod Regina Duarte e Bolsonaro conversaram nesta segunda-feira (20)



A atriz Regina Duarte aceitou passar por um “período de testes” à frente da Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Convidada para assumir a pasta na sexta-feira, ela se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) nesta segunda (20), no Rio de Janeiro.

Após o encontro, Bolsonaro publicou uma foto em sua conta no Twitter afirmando ter iniciado “um noivado” com a atriz.

“Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um ‘noivado’ que possivelmente trará frutos ao país”, escreveu Bolsonaro.

Se decidir assumir definitivamente o cargo, Regina Duarte sucederá Roberto Alvim, demitido após gravar um vídeo em que copiava uma frase de um discurso de Joseph Goebbels, principal ministro e ideólogo do nazismo.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência confirmou a conversa e afirmou que a atriz deverá ir para Brasília na próxima quarta (22). “Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira, 22, para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura do governo federal. ‘Estamos noivando’, disse a artista após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro.”

Na última sexta, a atriz confirmou durante entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, que foi convidada pelo presidente para assumir a pasta, mas que “ainda está pensando” e que deveria dar uma resposta nesta segunda.

“Gestão pública é algo complicado, uma pasta como a da cultura muito mais. Este é um País imenso e continental, tem muitos artistas, grupos, criações, vamos querer abraçar tudo”, afirmou durante a entrevista.