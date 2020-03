Brasil precisa de mulheres ‘mais parceiras de seus companheiros’, diz Regina Duarte

Alan Santos/PR Regina Duarte discursou em evento do Dia da Mulher



A secretária especial de Cultura, Regina Duarte, afirmou nesta sexta-feira (6) que o Brasil precisa de mulheres “mais parceiras de seus companheiros”. A declaração foi feita em evento no Palácio do Planalto, em razão do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Na fala, a secretária disse que as mulheres passam por um “momento bastante difícil de transições”, em que houve “conquistas extraordinárias, mas também perdas”. Regina sugeriu ainda que as mulheres precisam equilibrar os pratos da casa e dedicar mais tempo para cuidar das crianças, mas também agir como “ser social”.

“Houve muitas conquistas, conquistas extraordinárias. E também muitas perdas. E falo de quanto a família precisa dessa mulher equilibrando pratos da sua enorme responsabilidade, dedicando mais tempo às crianças, sendo um ser social ativo, participante e criador. Isso se reflete na dificuldade, acho que essa é grande meta de desafios que nós mulheres temos que enfrentar daqui para frente”, declarou a secretária especial da Cultura.

Durante o evento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, optou por não discursar. Participaram da cerimônia os ministros Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (GSI) e Jorge Oliveira (Secretaria-Geral).

*Com Estadão Conteúdo