Regina Duarte convida Jane Silva para o cargo de secretária-adjunta da Cultura

A atual secretária da Diversidade Cultural aceitou o convite, endossado pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio

Reprodução / O Antagonista Jane Silva foi convidada por Regina Duarte e pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo



A atriz Regina Duarte, que passa por um período de testes na Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro, convidou a reverenda e atual secretária da Diversidade Cultural, Jane Silva, para ocupar temporariamente o cargo de secretária-adjunta. O convite aconteceu nesta quinta-feira (23).

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também endossou o convite a Jane, que aceitou, segundo informações oficiais enviadas à Jovem Pan.

Regina ainda não assumiu formalmente a Secretaria de Cultura, pasta subordinada ao Ministério do Turismo, mas afirmou que “está noivando”.

Nesta quarta, a atriz esteve em Brasília para conhecer o local e almoçou com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. No mesmo dia, o então secretário-adjunto da Cultura, Paulo Soares Martins, foi exonerado.