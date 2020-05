Bolsonaro anuncia a saída de Regina Duarte da secretaria de Cultura

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Regina Duarte não é mais a secretária de Cultura



O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (20) que Regina Duarte vai deixar a Secretaria de Cultura. Pelo Twitter, ele afirmou que a atriz vai assumir a Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias pic.twitter.com/79CyrQY1uI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2020

Segundo o presidente, a agora ex-secretária de Cultura estava sentindo falta da família. Regina Duarte se mudou para Brasília, enquanto a família continuou em São Paulo. Comandando a Cinemateca, ela poderá voltar para a capital paulista.

Ainda no Twitter, Bolsonaro e Regina Duarte brincaram com as especulações de que o presidente estaria fritando a atriz. De acordo com o capitão reformado, a imprensa tenta desestabilizar o governo com essas notícias.

Regina Duarte assumiu a Secretaria de Cultura em 4 de março, substituindo Roberto Alvim. Ela ficou dois meses a frente da secretaria e a gestão foi marcada por polêmicas, principalmente em relação ao silêncio do órgão sobre as mortes de grandes nomes da cultura brasileira, como Aldir Blanc e Flávio Migliaccio.