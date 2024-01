Regiões Sul e Nordeste devem ter chuva forte nesta quarta-feira

Tempestade nesta terça-feira deixou ruas de Porto Alegre inundadas; deve fazer calor em algumas áreas como Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo

RAFAEL ROSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Motoristas enfrentam áreas de alagamento no centro de Porto Alegre



Nesta quarta-feira, 3, as condições climáticas no Brasil serão marcadas por instabilidades em diversas regiões do país. No Sul, após as chuvas castigarem Porto Alegre, são esperadas tempestades com acumulados de chuva superiores a 40 mm em 24 horas. Já no Nordeste, as instabilidades serão reforçadas pela presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), resultando em chuvas localmente fortes e volumes intensos em curtos períodos de tempo. Nas demais regiões do país, as chuvas ocorrerão principalmente no período da tarde, porém com uma distribuição irregular. Ainda fará calor em algumas áreas, como Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Na região Norte, as instabilidades serão típicas para a época do ano, porém com uma má distribuição das chuvas. Enquanto áreas do norte da região terão tempo firme e temperaturas elevadas, Rondônia, Acre e Sul do Amazonas devem receber chuvas mais pesadas, com previsão entre 20 e 30 mm. No Pará e Tocantins, as instabilidades podem ser melhor distribuídas, apesar dos volumes menores.