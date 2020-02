Renato Espírito Santo é o novo diretor-presidente da Cedae

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Espírito Santo foi eleito como novo diretor-presidente da Cedae



A Cedae informou que o engenheiro Renato Espírito Santo foi eleito como novo diretor-presidente da companhia nesta terça-feira, após reunião do conselho de administração. Ele substituirá Hélio Cabral, demitido do cargo por conta da crise da água que atinge o Rio de Janeiro.

Espírito Santo foi indicado por Wilson Witzel, governador do Rio. Desde janeiro, a Cedae enfrenta uma crise por conta da contaminação da água da maior estação de tratamento do Estado, a do Guandu, por uma substância chamada geosmina, produzida por algas. A água que chegava às torneiras em diversas regiões do Rio de Janeiro passou então a ter cheiro e gosto de terra, além de ter provocado a internação de moradores locais, que também apresentaram vômitos e diarreia.

O engenheiro trabalhou na companhia entre 1973 e 2017, e retornou em janeiro do ano passado para assumir a direção de Saneamento e Grande Operação, em um mandato que deveria ser de dois anos. Em março passado, porém, foi substituído por Cabral, que cortou os funcionários com salários mais altos.

* Com informações da Agência Estado.