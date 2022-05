Repórter da Jovem Pan questiona Paulo Cupertino sobre morte de Rafael Miguel; assista

Acusado de matar o ator Rafael Miguel, em junho de 2019, foi detido nesta segunda-feira; ele era o número um na lista de procurados da polícia de SP

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo Paulo Cupertino foi preso por policiais do 98º DP na tarde desta segunda-feira, 16, em Interlagos



Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel, em junho de 2019, foi detido nesta segunda-feira, 16, em São Paulo. A Jovem Pan News falou com comerciante logo após a prisão, no Palácio da Polícia Civil, no centro da capital paulista. O repórter Maicon Mendes gravou o momento e questionou Cupertino sobre o crime. “Lá embaixo você diz que não participou, que você não praticou esse crime. Eu queria saber da sua versão desse momento.” Ele parecia incomodado e preocupado, preferiu ficar com a cabeça baixa e não respondeu as perguntas da reportagem. “A sua filha fez um pronunciamento agora há pouco dizendo que está aliviada com a sua prisão. Você não quer fazer nenhuma declaração?”, insistiu Mendes. Cupertino, no entanto, se manteve em silêncio até os policiais o levarem para outra sala. Assista ao vídeo abaixo.

Cupertino estava foragido desde junho de 2019, quando atirou 13 vezes contra Rafael e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, na zona sul de São Paulo, e fugiu. De acordo com o Ministério Público, ele teria cometido o crime por não aceitar o relacionamento de sua filha, Isabela Tibcherani, à época com 18 anos, com o ator. Cupertino era o número um na lista de procurados pela polícia de São Paulo. Sua filha, Isabela Tibcherani, utilizou as suas redes sociais para comentar a prisão do pai. “Fui informada do ocorrido. Não consigo falar muito respeito agora, mas quero agradecer a todas a mensagens e todo apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço”, disse.