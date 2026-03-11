Reservatório de água da Sabesp rompe e deixa um morto em SP; veja vídeo

Acidente aconteceu em Mairiporã enquanto funcionários da companhia realizavam testes em nova caixa d’água da região

Divulgação: Corpo de Bombeiros Destruição com o rompimento do reservatório de água da Sabesp



Um reservatório de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) rompeu nesta quarta-feira (11) em Mairiporã, na Grande São Paulo, e deixou uma morte de um próprio funcionário da empresa. O homem foi encontrado já sem vida dentro de um container e ao menos outras oito pessoas ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região após o acidente que aconteceu por volta das 11h da manhã no bairro Capoavinha.

Os funcionários da Sabesp realizavam testes em uma nova caixa d’água que aumentaria o abastecimento da região. A construção teve início em janeiro de 2025 e tinha previsão de finalização para maio deste ano.

Em nota, a Sabesp lamentou a perda. “A Sabesp lamenta profundamente o falecimento de um colaborador da empresa contratada para executar a obra e se solidariza com sua família, amigos e colegas de trabalho neste momento de imensa dor”, escreveu.

A companhia também declarou que o atendimento às famílias das vítimas foi imediato após tomar conhecimento do ocorrido. “Desde os primeiros momentos após a ocorrência, a Sabesp mobilizou equipes operacionais, de assistência social e de atendimento emergencial para prestar todo o apoio necessário à família do colaborador, às pessoas feridas e às famílias atingidas na região”

Segundo a empresa, as autoridades competentes foram acionadas e a companhia está “colaborando integralmente com a apuração do ocorrido”. Uma investigação interna para entender as causas do acidente também foi iniciada e a Sabesp reitera que todos os prejuízos causados pela ocorrência serão ressarcidos.