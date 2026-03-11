Reservatório de água da Sabesp rompe e deixa um morto em SP; veja vídeo
Acidente aconteceu em Mairiporã enquanto funcionários da companhia realizavam testes em nova caixa d’água da região
Um reservatório de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) rompeu nesta quarta-feira (11) em Mairiporã, na Grande São Paulo, e deixou uma morte de um próprio funcionário da empresa. O homem foi encontrado já sem vida dentro de um container e ao menos outras oito pessoas ficaram feridas.
O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região após o acidente que aconteceu por volta das 11h da manhã no bairro Capoavinha.
Os funcionários da Sabesp realizavam testes em uma nova caixa d’água que aumentaria o abastecimento da região. A construção teve início em janeiro de 2025 e tinha previsão de finalização para maio deste ano.
Em nota, a Sabesp lamentou a perda. “A Sabesp lamenta profundamente o falecimento de um colaborador da empresa contratada para executar a obra e se solidariza com sua família, amigos e colegas de trabalho neste momento de imensa dor”, escreveu.
A companhia também declarou que o atendimento às famílias das vítimas foi imediato após tomar conhecimento do ocorrido. “Desde os primeiros momentos após a ocorrência, a Sabesp mobilizou equipes operacionais, de assistência social e de atendimento emergencial para prestar todo o apoio necessário à família do colaborador, às pessoas feridas e às famílias atingidas na região”
Segundo a empresa, as autoridades competentes foram acionadas e a companhia está “colaborando integralmente com a apuração do ocorrido”. Uma investigação interna para entender as causas do acidente também foi iniciada e a Sabesp reitera que todos os prejuízos causados pela ocorrência serão ressarcidos.
