Resultados da segunda chamada do Prouni são divulgados nesta terça

Marcos Santos/USP Imagens Estudantes selecionados devem apresentar documentação nas universidades até dia 28



O resultado da segunda chamada do Prouni para o primeiro semestre de 2020 já está disponível no site do Ministério da Educação (MEC). Para se inscrever na universidade de interesse, o estudante selecionado deve reunir a documentação e apresentá-la na instituição até o dia 28 de fevereiro.

As bolsas não preenchidas serão destinadas aos participantes da lista de espera. O prazo para inscrição na lista é de 6 a 9 de março, e a divulgação dos resultados está agendada para o dia 12. Consulte os resultados aqui.

Estão sendo oferecidas 252.534 bolsas por meio do sistema. Mais de 1,5 milhão de inscrições foram feitas por 782.497 estudantes – o número de inscrições é maior porque cada participante pode escolher até duas opções de instituição, curso e turno.