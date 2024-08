Resultados do Ideb revelam disparidades na educação brasileira

Escola com a menor pontuação no ensino médio foi localizada em São Paulo de Olivença, no Amazonas; maior nota foi registrada em Barbacena, Minas Gerais

Foto: ANDRÉ LUIS FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ideb é uma ferramenta importante que avalia a qualidade do ensino no Brasil, sendo calculado a cada dois ano



O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em conjunto com o Ministério da Educação, apresentou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente ao ano de 2023. Entre os dados revelados, a escola com a menor pontuação no ensino médio foi localizada em São Paulo de Olivença, no Amazonas, com um Ideb de apenas 2,49. Em contrapartida, a maior nota foi registrada em Barbacena, Minas Gerais, alcançando 7,89. As redes de ensino médio que se destacaram com os melhores resultados foram as de Goiás, Paraná e Espírito Santo. Por outro lado, os Estados que apresentaram os piores desempenhos foram Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Ideb é uma ferramenta importante que avalia a qualidade do ensino no Brasil, sendo calculado a cada dois anos. Esse índice leva em consideração as notas obtidas nas avaliações de português e matemática, além de analisar o fluxo escolar dos alunos. A próxima edição do Iserá divulgada em 2025, permitindo uma nova análise do desempenho educacional nas escolas brasileiras. Esses resultados são fundamentais para entender as disparidades na educação em diferentes regiões do país e para direcionar políticas públicas que visem melhorar a qualidade do ensino.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA